Новые разновидности коронавируса обнаружили в Эквадоре

Эквадорские ученые обнаружили в стране новые
разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа
заболеваний, сообщает РИА Новости.
По данным Университета Эспириту Санто, исследователи сохранили генетические материалы из более 2,5 тыс. образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации. В результате был выявлен новый вариант SARS-CoV-2.
«Есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии», - отмечают ученые.
Также были выявлены еще две разновидности коронавируса, появившиеся в стране между июлем и ноябрем.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Эквадоре коронавирусом заразились 206,3 тыс. человек, скончались 13,9 тыс.