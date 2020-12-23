Новые разновидности коронавируса обнаружили в Эквадоре

Эквадорские ученые обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний, сообщает РИА Новости .

По данным Университета Эспириту Санто, исследователи сохранили генетические материалы из более 2,5 тыс. образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации. В результате был выявлен новый вариант SARS-CoV-2.

«Есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии», - отмечают ученые.

Также были выявлены еще две разновидности коронавируса, появившиеся в стране между июлем и ноябрем.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Эквадоре коронавирусом заразились 206,3 тыс. человек, скончались 13,9 тыс.