Страны СНГ будут помогать друг другу в случае ядерных аварий

Государства-члены Содружества Независимых Государств будут сотрудничать и оперативно помогать друг другу в случае возникновения любых инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях. Об этом в среду в ходе пленарного заседания сказал министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя депутатам проект закона «О ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий».

«Данное соглашение позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации», - отметил Ногаев.

Он отметил, что пандемия коронавируса и вспышка других инфекций показала необходимость принятия эффективных мер реагирования на чрезвычайные ситуации, а также слаженных действий соседних стран, в том числе государств-участников СНГ по оперативному реагированию и оказанию помощи.

Таким образом, ратификация соглашения позволит оперативно предоставлять информацию и помощь между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации. Участниками соглашения являются: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.