Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс начнет действовать с июля 2021 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, который доложил президенту о ключевых аспектах предстоящей в стране судебной реформы, о ходе подготовки к введению административной юстиции, а также о некоторых IT-разработках, планирующихся к внедрению в судопроизводстве, сообщает Акорда.

«Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года», - сообщает пресс-служба президента.

Токаев обратил внимание на то, что каждый судья должен правильно осознавать свою роль в обеспечении верховенства права. Это касается защиты прав и свобод, создания благоприятного инвестиционного климата, развития предпринимательства и экономики в целом. Президент также считает, что главными приоритетами должны стать профессионализм и честность судей, поскольку от каждого из них зависит успех предстоящей реформы.