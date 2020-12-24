В Алматы запретили вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки

Главный государственный санитарный врач Алматы подписал постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе, которым запрещена работа агентств по вызову на дом аниматоров.

Согласно документу, запрещена работа агентств по вызову на дом новогодних персонажей – Дед Мороза, Снегурочки и т.д. Запрет будет действовать с 25 декабря по 5 января.

Вместе с тем приостанавливается открытие дополнительных дежурных групп в детских садах и дополнительных дежурных 1-5 классов в школах, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семейных, торжественных, праздничных, памятных и других мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей (более 10 человек) в помещениях и на открытом воздухе.

Запрещается работа развлекательных учреждений, а также букмекерских контор и лотоклубов с посещением, фудкоротов, банкетных и торжественных залов.

Разрешается работа ТРЦ, ТЦ, торговых сетей и ТД в будни, выходные и праздники до 23:00, до этого же времени будут работать объекты общественного питания, в том числе расположенных в ТРЦ. В будние, выходные и праздничные дни рынки будут работать до 17:00.

Работа спортивно-оздоровительного центра «Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак» продолжится в тестовом режиме, при этом одномоментная заполняемость «Медеу» при каждом сеансе должна составлять не более 750 человек, а «Шымбулака» - не более 30% от проектной мощности.

Без ограничения по времени будут работать супермаркеты и аптеки в ТРЦ, ТЦ, ТД, нестационарные объекты торговли без посадочных мест, объекты по оказанию услуг населению.