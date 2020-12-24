Земельные участки будут выданы в аренду
Казахстан и ОАЭ предоставят друг другу земли под строительство посольств
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты предоставят друг другу земельные участки в безвозмездное пользование на 49 лет. Соответствующий закон в четверг принял сенат.

«В соответствии со статьей 1 данного соглашения, эмиратской стороне в городе Нур-Султан выделяется земельный участок площадью 26 147 квадратных метров в районе пересечения проспектов Тәуелсіздік и Ракымжана Қошқарбаева», - сообщил депутатам министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

В то же время казахстанской стороне будет передан земельный участок, расположенный в дипломатическом корпусе города Абу Даби, площадью 11 148 квадратных метров. Наша страна также сможет его использовать на условиях безвозмездного землепользования в течение 49 лет, с последующей пролонгацией на аналогичный срок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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