ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

Член ЦИК Ерлан Дауылбаев напомнил, что выборы депутатов мажилиса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, состоятся 11 января 2021 года. В соответствии с Конституционным законом о выборах право выдвижения кандидатов принадлежит совету АНК, его заседание по этому вопросу состоялось 11 декабря, а 14 декабря в Центральную избирательную комиссию были представлены документы о выдвижении кандидатов. Всего выдвинуто 9 человек: депутат мажилиса парламента республики VI созыва Сауытбек Абдрахманов, председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объдинения «Масис» Аветик Амирханян, аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов, директор технического лицея Кокшетау Наталья Деменьтева, председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана» Юрий Ли, вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов» Вакиль Набиев, глава фермерского хозяйства «Шығыс» Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов и председатель республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» Абилфас Хамедов.

«Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными государственными органами осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список для избрания депутатом мажилиса, и установлено соответствие этих лиц требованиям Конституции и КЗ «О выборах в РК». По итогам рассмотрения вопроса членами Центризбиркома было принято постановление «О регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, выдвинутых Советом Ассамблеи народа Казахстана», - говорится в сообщении ЦИК.

В список избирателей по выборам депутатов мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, включаются все 504 члена Ассамблеи. В этой связи будет изготовлено 509 избирательных бюллетеней, включая резерв 1% от общего числа избирателей.

Другим постановлением ЦИК установлен размер расходов каждого кандидата на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, транспортные расходы – 870 тыс. тенге. Из них на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2-х статей в периодических печатных изданиях 590 тыс. тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 130 тыс. тенге; транспортные расходы – 150 тыс. тенге.