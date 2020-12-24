Moderna заявила об эффективности своей вакцины против нового штамма коронавируса

Вакцина Moderna эффективна от выявленного в Великобритании
нового штамма коронавируса, заявила компания. Но будут проведены дополнительные
испытания, сообщает РИА Новости.
«Несмотря на то, что мы планируем провести дополнительные тесты для подтверждения действия вакцины против любого штамма, широкий спектр потенциально нейтрализующих антител, полученных в результате действия вакцины Moderna от COVID-19, дает нам уверенность, что наша вакцина будет также способна стимулировать выработку антитела к ним (новым штаммам - V)», - говорится в заявлении компании.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.