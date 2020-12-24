Moderna заявила об эффективности своей вакцины против нового штамма коронавируса

Вакцина Moderna эффективна от выявленного в Великобритании нового штамма коронавируса, заявила компания. Но будут проведены дополнительные испытания, сообщает РИА Новости .

«Несмотря на то, что мы планируем провести дополнительные тесты для подтверждения действия вакцины против любого штамма, широкий спектр потенциально нейтрализующих антител, полученных в результате действия вакцины Moderna от COVID-19, дает нам уверенность, что наша вакцина будет также способна стимулировать выработку антитела к ним (новым штаммам - V)», - говорится в заявлении компании.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.