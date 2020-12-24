МОН набирает добровольцев на третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса

Министерство образования и науки продолжает набирать добровольцев, которые примут участие в третьей фазе клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса. Три тысячи добровольцев должны пройти полный скрининг, заключить необходимые договоры. При этом вакцину они должны получить уже до конца 2020 года, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы набираем 3 тыс. добровольцев, и эти 3 тыс. добровольцев будут провакцинированы до конца текущего года. Чтобы стать добровольцами, они должны до этого пройти обязательный медицинский скрининг, они сдают достаточно подробные анализы. После этого заключается договор, оговариваются условия, вопросы страхования жизни и другие нюансы, в соответствии с установленным законодательством. И после этого они становятся добровольцами, принимают вакцину», - объяснил Аймагамбетов.

Кроме того, по его словам, после прививки также к добровольцам устанавливаются требования, указанные в соглашении. Однако подробно останавливаться на этих требования министр не стал.

Аймагамбетов отметил, что когда Казахстан запускал первую стадию клинических исследований вакцины от коронавируса, было «очень большое количество заявок», поэтому разработчикам пришлось закрыть их прием раньше времени. Аналогичная ситуация произошла и на второй стадии клинических испытаний.

«На третьей фазе в связи с тем, что достаточно большое количество контингента, мы считаем и предварительно хотим набрать гораздо больше, чем 3 тыс. добровольцев. Потому что важно провести через скрининг, и чтобы после скрининга мы могли отобрать 3 тыс. добровольцев. Поэтому на сегодняшний день запись у нас продолжается, и все граждане, которые хотят стать добровольцами, могут воспользоваться этим правом и возможностью», - подчеркнул Аймагамбетов.

Ранее пресс-служба правительства сообщила о начале третьей фазе клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса. При этом говорилось только о том, что до конца декабря будут привиты 3 тыс. добровольцев. О том, что их набор еще ведется, не указывалось.