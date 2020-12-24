Залы разрешено заполнять на треть
Кинотеатры в столице заработают с 26 декабря
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева разрешила деятельность кинотеатров. Они заработают с 26 декабря, с заполняемостью залов не более 30%, сообщили в четверг в пресс-службе акимата.

«Разрешается работа кинотеатров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами, с соблюдением усиленных санитарно- эпидемиологических норм. График работы в будние, выходные и праздничные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер работа кинотеатров будет приостановлена», - цитирует акимат Пралиеву.

Кроме того, новым постановлением главного санврача «для недопущения скопления людей», увеличивается время работы ресторанов, кафе, баров и столовых - до полуночи. При этом, они должны соблюдать условия по заполняемости: не более 30 посадочных мест внутри помещения с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. В то же время объекты общепита, расположенные в жилых зданиях, будут работать до 22:00 часов.

Вместе с тем проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе, новогодних утренников, корпоративов и других форм празднования, по-прежнему строго запрещено.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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