От пневмонии и COVID скончались 14 человек
  • 291
Еще 154 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 случая коронавирусной пневмонии, скончались 3 человека, выздоровели 73, сообщает Минздрав.

С 1 августа в стране зарегистрировано 45 105 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 486 человек, выздоровели 32 596 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 11 человек, а всего за время пандемии – 2 229.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 738 человек, на амбулаторном уровне лечатся 18 889. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 44, на аппаратах ИВЛ – 39 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 191 303.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Cенат вернул в мажилис законопроект, позволяющий казахстанцам забирать деньги из ЕНПФ
Новости
Парламент принял закон, разрешающий изъятие казахстанцами пенсионных накоплений
Новости
Учащиеся выпускных классов в Казахстане в третьей четверти вернутся в школы
Новости
Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлили до 4 января
Новости
В Сарани открыли завод по производству автобусов и электробусов
Новости
Жилстройсбербанк переименован в «Отбасы банк»