Еще 154 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

С 1 августа в стране зарегистрировано 45 105 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 486 человек, выздоровели 32 596 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 11 человек, а всего за время пандемии – 2 229.

На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек (11 604 КВИ+ и 12 023 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 738 человек, на амбулаторном уровне лечатся 18 889. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 44, на аппаратах ИВЛ – 39 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 191 303.