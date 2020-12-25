40-градусные морозы ожидаются на севере и востоке Казахстан

По данным синоптиков, 26-28 декабря в Казахстане ожидается похолодание, на севере и востоке – 40-градусные морозы.

«Северный актициклон с холодными арктическими воздушными массами вызовет резкое понижение температуры воздуха в северной и восточной части Казахстана. Столбики термометров достигнут отметки 35-42 градуса мороза. Усиливаясь, он вызовет похолодание на большей части страны», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

Лишь на западные регионы республики с 27 декабря начнет смещаться Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги, который принесет осадки, местами сильные (преимущественно снег), с усилением ветра и низовой метелью, кратковременное повышение температуры воздуха – днем до 0-5 градусов мороза, местами 0-5 тепла. Также местами по республике ожидается туман, на западе и юге – гололед.