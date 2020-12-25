Казахстану не хватает производственной базы для выхода на российские торговые сети – Жумангарин

Казахстану не хватает производственной базы для выхода на российские торговые сети, поэтому наши товары слабо представлены на рынке соседней страны, заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

«Я для себя сделал вывод, что у нас просто производственной базы не хватает для того, чтобы покорять российские сети», - цитирует Жумангарина агентство Sputnik Казахстан.

Он напомнил, что в прошлом году обсуждал в Москве с российскими предпринимателями тему доступа казахстанских продуктов на рынок российских сетей. Тогда он выразил мнение, что российская сторона ставит «препоны к доступу казахстанских продуктов на рынок», но российские предприниматели в свою очередь пожаловались на неисполнительность казахстанских коллег. Есть требования, которые необходимо исполнить – «это однородность, постоянство объема продукции, качество продукции, требование закрывать определенные региональные аспекты», пояснил Жумангарин.

«То есть если ты поставляешь в сеть магазинов, скажем, «Магнита» за Уралом, ты должен поставить, начиная от Екатеринбурга и заканчивая Томском, для того, чтобы ассортимент присутствовал. Были жалобы к поставщикам мяса, которые обещали поставлять по 20 тыс. тонн в месяц, и, естественно, не выполнили этого. Были жалобы к поставщикам овощей и фруктов с юга, которые в последний момент отказались заключать договора, честно признавшись, что просто не смогут обеспечить определенное количество продуктов», - отметил глава ведомства.