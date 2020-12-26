Возврат к традиционному обучению: заполняемость казахстанских школ будет не более 30%

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей; на работу развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор, детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп.

С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрещается проводить новогодние утренники, праздничные корпоративы.

Также под запретом деятельность детских оздоровительных лагерей, выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан. Вместе с тем разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек в группе), спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с проживанием на спортивных базах), деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек; проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований без участия зрителей с одновременным скоплением не более 100 человек; возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

Разрешено передвижение личного автотранспорта между регионами, работа субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности.

С третьей четверти разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы), при этом 70% предметов будет в штатном режиме, 30% - в дистанционном, в классе должно быть не более 15 человек, обучение будет проходить по принципу 1 класс – 1 кабинет, с соблюдением дистанции и масочного режима, а заполняемость школе должна быть не более 30%. Также разрешены с третьей четверти индивидуальное обучение во внеурочное время в группах не более 5 человек, со второго семестра – штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

Работа РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» возобновляется с учетом эпидемиологической ситуации в регионах; разрешается работа специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

При этом главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений министерства обороны, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.