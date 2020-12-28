Большая часть детей обучалась дистанционно
Свыше 3,6 тыс. школьников заразились коронавирусом с начала учебного года – Минздрав
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Тамара Вааль, Vласть

С начала учебного года в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 3 658 школьников, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 3 658 случаев COVID-19, в том числе 994 среди детей, обучающихся в дежурных классах, 2 664 – среди детей обучающихся дистанционно», - сообщил Шоранов.

Первый вице-министр подчеркнул, что заболеваемость среди школьников растет. Тем не менее, с третьей четверти планируется разрешить комбинированное обучение для выпускных классов, а также штатное обучение для студентов первого курса колледжей и вузов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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