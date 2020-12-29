Им смогут воспользоваться только члены избирательных комиссий
Онлайн-сервис для проверки сведений о прописке граждан запустят на eGov перед выборами
ФОТО SPUTNIK / ТИМУР БАТЫРШИН

Тамара Вааль, Vласть

Специально к выборам в мажилис и маслихаты, чтобы проверить место регистрации граждан, на портале «электронного правительства» будет запущен новый онлайн-сервис. Им смогут воспользоваться только члены избирательных комиссий, сообщил во вторник в ходе брифинге в Центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров.

«Для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке необходима его регистрация по месту жительства на территории этого избирательного участка. Учитывая, что с 1 ноября 2019 года государственная услуга по предоставлению адресной справки в Республике Казахстан отменена, Центральной избирательной комиссией совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, проработан вопрос реализации на портале «электронного правительства» онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан», - рассказал Петров.

Он отметил, что доступ к порталу будет организован на 4 071 избирательном участке. В случае если гражданин не обнаружит себя в списке избирателей, он сможет подать письменное заявление на проверку данных о регистрации, которые и будут проверять члены избирательной комиссии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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