Наблюдатели представляют 9 международных организаций и 26 стран
374 международных наблюдателя аккредитовал на предстоящие выборы ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Во вторник в ходе заседания Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 98 наблюдателей на предстоящие выборы, итого на данный момент их число достигло 374 человек.

«По состоянию на 29 декабря 2020 года в Центральную избирательную комиссию от министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 98 наблюдателей от 7 международных организаций и 11 иностранных государств», - сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

В частности, от семи международных организаций на аккредитацию вынесены 72 наблюдателя, в том числе: 29 человек – от миссии наблюдателей от СНГ, 19 – от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 7 – от Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 6 – от Парламентской Ассамблеи ОДКБ, по одному наблюдателю от Ограниченной миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами и миссии наблюдателей от ШОС и 9 – от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств.

Кроме того, от 11 иностранных государств на аккредитацию представлены 26 кандидатур, в том числе по одному наблюдателю из Венгрии, Испании, Палестины, Польши, Чехии; по 2 наблюдателя – от Италии, Франции, Эстонии, 4 наблюдателя – от Украины, 5 – от Германии и 6 – от Бельгии.

Итого с начала избирательной кампании аккредитовано 374 наблюдателя от 9 международных организаций и 26 иностранных государств.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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