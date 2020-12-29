В дальнейшем также будет проведена масштабная работа и по другим отраслям
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Программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева, который доложил об основных итогах законотворческой деятельности верхней палаты в текущем году, сообщает Акорда.

Ашимбаев проинформировал о принятии ряда законов, направленных на обеспечение реализации вопросов, озвученных президентом в послании народу Казахстана. В частности, приняты новый Экологический кодекс, законы «О техническом регулировании», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». По словам Ашимбаева, все эти законы направлены на социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения.

«Президент отметил, что программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены в дальнейшем, а также будет проведена масштабная работа и по другим отраслям. Касым-Жомарт Токаев поручил сенату законодательно обеспечить реализацию данных направлений», - сообщила пресс-служба президента.

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