Также появится штатный инструктор по спорту при акиматах
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В Казахстане законодательно закреплено внедрение национальных видов спорта в школах
ФОТО С САЙТА KSTNEWS.KZ

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», сообщает Акорда.

Документ предусматривает, что с 1 мая 2021 года министерство культуры и спорта будет размещать государственный творческий, спортивный заказ в творческих кружках и секциях. А в каждом акимате появится штатный инструктор по спорту.

Также вводятся национальные виды спорта на занятиях по физическому воспитанию на всех уровнях образования. Минкультуры и спорта будет поэтапно внедрять их в образовательный процесс. В первую очередь, будут внедрять асык ату, тогыз кумалак и казакша курес, потом одырыспа, следующим этапом – кокпар, жамбы ату, жекпесжек.

В результате Минкультуры и спорта ожидает увеличение охвата населения занимающихся физкультурой и спортом среди всех возрастных категорий до 45%.

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