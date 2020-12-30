Также документом предусматривается увольнение чиновников за двойное гражданство
Закон об ужесточении наказания за изнасилование детей подписал Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Документом ужесточается наказание за изнасилование детей.

Поправки вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в закон «Об административном надзоре». Они направлены на ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, содержание педофилов в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, исключение их помилования и досрочного освобождения.

В Уголовном кодексе усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних; расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом одновременно расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Поправками внесен прямой запрет на назначение отбывания лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности.

Кроме того, документ устанавливает пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе для лиц, уличенных в коррупции. А также закрепляет увольнение госслужащих и руководителей квазигосорганизаций в случае выявления у них двойного гражданства.

Очередное ужесточение наказания за изнасилование детей одобрил в первом чтении мажилис

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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