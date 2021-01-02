Еще 99 случаев коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане

В Казахстане 31 декабря зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной пневмонии, скончались нее 2 человека, выздоровело 68 человек, сообщает Минздрав.

Всего за период с 1 августа зарегистрировано 45 939 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 505 человек, выздоровели – 33 235.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 8 человек, а всего – 2 301.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 22 511 человек (10 312 КВИ+ и 12 199 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 846 пациентов, в тяжелом состоянии – 262 человека, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 50 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 202 159. Минздрав, несмотря на свои обещания, так и не объединил статистику по ним и заявил, что не в состоянии установить, сколько людей переболело коронавирусной пневмонией до 1 августа.