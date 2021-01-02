Токаев подписал Экологический кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал принятый парламентом Экологический кодекс, а также несколько сопутствующих документов.

Кодекс предусматривает, в частности, что в случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния. Предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. Также предлагается обязательность получения комплексных экологических разрешений для вновь вводимых предприятий.

Министерство экологии рассчитывает, что с внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая экологическая ситуация в стране.

На первом этапе после внедрения кодекса запланирован перевод на наилучшие доступные технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% загрязнения.

Также в кодекса предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду в отношении крупных предприятий первой категории, перечень которых будет пересмотрен и внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах. Во всех стадиях оценки будет участвовать общественность, обещал министр экологии Магзум Мирзагалиев, выступая с проектом документа в парламенте.

Объекты второй категории будут проходить через скрининг (процедура необходимости или отсутствия необходимости проведения ОВОС), отмечал министр, а в целях учета объектов третьей категорий (склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, деятельность которых носит локальный, незначительный характер загрязнения окружающей среды), будут приниматься декларации. Объекты четвертой категории (автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд) полностью освобождаются от регулирования.

Мирзагалиев также отмечал, что в настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды. Экологический кодекс предусматривает, что акиматы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.