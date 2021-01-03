714 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 714 новых случаев коронавирусной инфекции. Алматы третий день подряд остается лидером прироста, регистрируя более сотни зараженных ежедневно.

Так, накануне в Алматы выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте Павлодарская область – 92 новых случая. В Атырауской области – 81, в столице – 63, в Акмолинской и Костанайской областях – по 59, в Северо-Казахстанской области – 57, в Алматинской области – 49, в Восточно-Казахстанской области – 41, в Карагандинской области – 40, в Западно-Казахстанской области – 31, в Мангистауской области – 11, в Туркестанской области – 9, в Жамбылской области – 8, в Кызылординской области – 7, в Актюбинской области – 4.

В Шымкенте не выявлено ни одного нового случая.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 156 934 случая заражения КВИ. Выздоровели за все время 143 607 человек.