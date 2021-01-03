Израиль вакцинировал от коронавируса 1 млн. человек за две недели

Это более 10 процентов населения страны
Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса 1 миллион человек – более 10 процентов своего населения. Страна лидирует по скорости и охвату населения вакцинацией в мире, передает Al Jazeera.
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