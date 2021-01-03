Израиль вакцинировал от коронавируса 1 млн. человек за две недели

Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса 1 миллион человек – более 10 процентов своего населения. Страна лидирует по скорости и охвату населения вакцинацией в мире, передает Al Jazeera .

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщивший о вакцинации первого миллиона израильтян, назвал событие «волнующим». По его словам, целью правительства является вакцинация 5,5 млн. человек.

Израиль вакцинирует своих граждан вакциной от Pfizer BioNTech. Более 40% вакцинированных – граждане старше 60 лет.

По данным Оксфордского университета, собирающего информацию о процессе вакцинации от коронавируса в мире, к этому моменту больше всего вакцинированных в количественном выражении в Китае – 4,5 млн. (данные на 31 декабря), США – 4,23 млн. (данные на 2 января), Великобритании – 1 млн. (данные на 1 января) и Израиле – 1 млн. (данные на 1 января).

Вакцинация стартовала в мире в середине декабря. В настоящее время к ней приступили более чем в 30 странах.