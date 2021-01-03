Минздрав ждет документы для регистрации вакцины
Вакцина Pfizer может появиться на казахстанском рынке в середине 2021 года
Фото Reuters

Тамара Вааль, Vласть

Вакцина от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech может появиться на рынке Казахстана не ранее второго полугодия 2021 года, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«В канун Нового года у нас были последние переговоры с компанией Pfizer. Мы обсуждали вопросы возможной поставки этих вакцин. Предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия», - сказал Цой, отвечая на вопрос Vласти.

По его словам, Минздрав предложил американской компании внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины на территории Казахстана.

«Мы попросили максимально ускориться, чтобы данную вакцину мы могли получить в Казахстане. Но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года», - почеркнул министр.

Цой позднее добавил, что с производителями других вакцин - AstraZeneca и Sinopec - также идут переговоры, но каких-то договоренностей по ним нет. Министр также напомнил, что вакцины, которые появляются в мире, в основном забронированы и не могут стать быстро доступны для любых заинтересованных стран.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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