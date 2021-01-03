Вакцина Pfizer может появиться на казахстанском рынке в середине 2021 года

Минздрав ждет документы для регистрации вакцины
Тамара Вааль, Vласть
Вакцина от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech может появиться на рынке Казахстана не ранее второго полугодия 2021 года, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.
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