Казахстан намерен начать массовую вакцинацию от коронавируса российской вакциной с конца февраля – Цой

Казахстан намерен зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в третьей декаде февраля 2021 года, после чего начать вакцинацию населения. А в марте приступить к вакцинации казахстанским препаратом, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она будет иметь возможность поступить в регионы Казахстана и уже мы можем начать эту вакцинацию. Казахстанская вакцина прогнозно у нас должна поступить ориентировочно в марте, и также мы начнем поэтапно прививать», - сказал Цой, отвечая на вопросы Vласти.

По его словам, у Казахстана договоренность с российскими партнерами на поставку 2 млн доз вакцины «Спутник V» в виде субстанции на Карагандинский фармацевтический завод, где она и будет производиться.

Минздрав планирует привить порядка 10 млн человек – это около 55% населения страны. При этом вакцинация пока охватит казахстанцев в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку доступные пока стране препараты рассчитаны именно на эту возрастную группу.

«Параллельно, наверное, мы будем опрашивать (население – хотят они или не хотят прививаться российской и казахстанской вакциной - V). Но в целом, мы должны обеспечить (вакциной - V) все целевые группы и, конечно, на добровольной основе. Если граждане пожелают, они будут привиты бесплатно за счет государства», - подчеркнул Цой.