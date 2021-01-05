Еще 7 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 3 января в Казахстане зарегистрировано 7 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 4 человека, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа 2020 года в стране зарегистрировано 45 991 случай коронавирусной пневмонии, скончались 513 человек, выздоровели – 33 298.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 3 человека, а всего - 2 339.

На 5 января лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (10 769 КВИ+ и 12 180 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 328 пациентов, в тяжелом состоянии – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 47, на аппаратах ИВЛ – 40 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии достигло 204 293.