Токаев предложил вручать талантливой молодежи гранты «Поколение независимости»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» , отдельное внимание уделил поддержке талантливой молодежи. В частности, он предложил вручать гранты «Поколение независимости».

Как отметил президент, за годы независимости в стране вырос целый поток талантливой молодежи, некоторые таланты даже покорили весь мир. И они – «культурный образ Казахстана», они представляют нашу страну на международной арене. Для многих стало нормой учиться за границей, но не все возвращаются назад. Токаев надеется, что все-таки, отучившись за рубежом, молодые казахстанцы все равно вернется в нашу страну или «будут защищать интересы Казахстана, путешествуя за границу».

«Наша задача – привить им дух государственности и мобилизовать на служение стране, куда бы они ни пошли. Например, укрепляя связи с нашими современниками, открывшими собственный бизнес в наиболее развитых странах мира и работающими в крупных компаниях», - считает Токаев.

Но «не вся талантливая молодежь находится за границей», подчеркивает президент. В стране растет количество квалифицированных и образованных людей, их активно привлекают к обучению нового поколения лидеров. Глава государства заявил, что на следующем этапе набора президентского кадрового резерва особое внимание будет уделено именно «подбору лидеров, лояльных общественным интересам».

«Граждане, находящиеся у власти, должны прежде всего быть привержены национальным интересам», - подчеркнул он.

«Молодые люди всегда являются источником новых идей, движущей силой позитивных изменений. Поэтому нужно направлять и эффективно использовать этот потенциал подрастающего поколения. В связи с этим необходимо активизировать деятельность Совета молодежи при президенте. Мы превратим его в систематическую платформу для мобилизации квалифицированной и образованной молодежи», - добавил Токаев.

Кроме того, он предложил вручать гранты «Поколение независимости» для поддержки талантливых молодых людей, которые еще не получили признания.