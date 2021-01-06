Причиной отключения электроэнергии на юге Казахстана в KEGOC назвали неполадки в узбекской энергосистеме

«5 января примерно в 17:41 в результате наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии (порядка 800 МВт) произошло нарушение устойчивости параллельной работы транзита Север-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. По причине этого штатно действием автоматики в целях предотвращения повреждения оборудования отключились три воздушных линий 500 кВ и одна 220 кВ транзита Север-Юг Казахстана», - говорится в сообщении компании.

В итоге Южная зона ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии выделились на изолированную работу со снижением частоты до 48,31 Гц, а объем ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской. Карагандинской и Туркестанской областям составил 959 МВт.

В 17:51 ограничения были сняты по Карагандинской области, в 17:58 Южная зона была синхронизирована с ЕЭС Казахстана и восстановлена целостность энергосистемы републики, в 18:15 были сняты все ограничения, заверяют в KEGOC.

«Источником наброса стала узбекская энергосистема, где произошло отключение двух парогазовых установок по 450 МВт на Талимарджанской ГРЭС, а также снижение генерации на ряде других электростанций», - проинформировали в пресс-службе.

Накануне около 6 вечера несколько районов Алматы остались без света. По информации пресс-службы акимата города, в результате аварийного отключения трех ЛЭП-500 кВ Север — ЮГ — Восток, принадлежащих АО «KEGOK», произошло выключение системной противоаварийной автоматики.

«Устройство системной противоаварийной автоматики вызвало отключение от подачи электроэнергии потребителей города Алматы и Алматинской области. Отключенная нагрузка потребителей составила 460 МВт», - говорилось в сообщении.

После включения ЛЭП-500 кВ Север — ЮГ — Восток в 18:00 аварийные бригады приступили к поэтапному включению отключенных потребителей, всем потребителям города Алматы подача электроэнергии была восстановлена в 19:40.