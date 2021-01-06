В банке заверили, что все другие его процессы работают исправно, а деньги клиентов находятся в полной сохранности
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Фото Жанары Каримовой

Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank. Все другие процессы банка работают исправно, а деньги клиентов находятся в полной сохранности, сообщает пресс-служба финансового института.

«Обращаем ваше внимание, что все прочие банковские сервисы Halyk Bank работают полноценно. Денежные средства физических и юридических лиц находятся в сохранности и доступности», − заверили в банке.

Сбои в работе приложения Homebank наблюдаются с 5 января. Однако функции внесения и снятия наличных, совершения переводов и оплаты различных услуг по-прежнему доступны через платежные терминалы и банкоматы Народного банка. Приложение для бизнеса Onlinebank, как и POS−терминалы продолжают работать в штатном режиме.

Свежее из этой рубрики
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Атырауская область вернулась в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Причиной отключения электроэнергии на юге Казахстана в KEGOC назвали неполадки в узбекской энергосистеме
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал поправки, дающие казахстанцам право изымать часть пенсионных накоплений
Новости
С нового года в Казахстане заработает социальный кошелек
Новости
В Павлодарской области против журналиста завели уголовное дело после статьи о госзакупках полиции
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
В Казахстане законодательно закреплено внедрение национальных видов спорта в школах
Новости
Сильные морозы идут в Казахстан