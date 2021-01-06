Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank. Все другие процессы банка работают исправно, а деньги клиентов находятся в полной сохранности, сообщает пресс-служба финансового института.

«Обращаем ваше внимание, что все прочие банковские сервисы Halyk Bank работают полноценно. Денежные средства физических и юридических лиц находятся в сохранности и доступности», − заверили в банке.

Сбои в работе приложения Homebank наблюдаются с 5 января. Однако функции внесения и снятия наличных, совершения переводов и оплаты различных услуг по-прежнему доступны через платежные терминалы и банкоматы Народного банка. Приложение для бизнеса Onlinebank, как и POS−терминалы продолжают работать в штатном режиме.