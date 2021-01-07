775 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

Наибольшее число новых случаев выявлено в столице – 122, в Алматы – 105, Атырауской и Павлодарской областях – по 75. В Алматинской области зарегистрирован 61 новый случай, в Алматинской области − 60, в Костанайской области – 59, в Северо-Казахстанской области – 56 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 42, в Западно-Казахстанской области – 32, в Карагандинской области – 30, в Жамбылской области – 15, в Шымкенте – 12, в Туркестанской области – 11, в Актюбинской области – 8, в Кызылординской области – 7, в Мангистауской области – 5.

Всего в стране подтверждено 159 819 случаев заражения, выздоровели 146 789 человек, в том числе 810 – за последний день.