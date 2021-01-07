​Ухудшение эпидситуации в Алматы произойдет к концу января – Бекшин

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прогнозирует ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией к концу января 2021 года. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Развитие второй волны эпидемии в городе Алматы началось с октября. Регистрация случаев коронавирусной инфекции за три месяца увеличилась в 14 раз. Если сентябрь считать точкой отсчета, то было 165 случаев, в октябре − 360, в ноябре – 1 399 случаев, в декабре – 2 256 случаев. За 7 дней января зарегистрировано более 700 случаев коронавирусной инфекции. Прогноз на январь также остается неблагополучным – ожидается до 4500 случаев», - сказал Бекшин, отметив, что город продолжает находиться в «желтой» зоне.

Заболеваемость среди граждан от 20 до 39 лет, по его словам, за последние 14 дней составляет 35%, среди граждан от 40 до 59 – 33%. Это Бекшин объясняет нарушением ограничительных мер, в частности, проведением корпоративов и посещением объектов торговли, где заразились 44% выявленных больных. Еще 28% зараженных – в семьях.

«За последнюю неделю удельный вес заразившихся контактами по семье уменьшился на 7,1% за счет изоляции больных легкими и бессимптомными формами в карантинные стационары. Данная работа начата с 25 декабря 2020 года. Вместе с тем эта мера могла иметь еще больший эффект, если бы не отказы от госпитализации, что приводит к дальнейшему заражению членов семьи», - отметил главный санитарный врач Алматы.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в свою очередь также констатировал, что в городе продолжается рост больных, находящихся в реанимации, так как люди вовремя не обращаются к врачам.

«Много пациентов, которые отказываются отвечать на звонки, продолжают отказываться от предложенной стационарной помощи, занимаются самолечением. Тем самым, они сразу попадают в реанимационное отделение. Число тяжелых больных, которые сейчас находятся в реанимации (30%) составляют люди, которые сразу из дома поступили в реанимационные отделения», - уточнил Табынбаев.