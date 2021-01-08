Избегать комментариев и интервью: в ЦИК напомнили, как должны вести себя наблюдатели за выборами

«Общественным объединениям, заявившим о своем намерении участвовать в наблюдении за выборами 10 января, хочу напомнить о том, что выборы – это процесс правовой. И хочется вам того или нет, необходимо действовать по закону, и только по закону. Некоторые общественные организации, объявившие исключительную монополию на представление независимых наблюдателей, в бэкграунде имеют совсем нелицеприятные вещи», - заявил на заседании Центральной избирательной комиссии член ЦИК Ерлан Дауылабев.

В качестве примера он привел работу казахстанских общественников осенью 2020 года на выборах в Кыргызстане «без надлежащей аккредитации». По его словам, люди ходили по избирательным участкам, выкладывали об этом посты в социальные сети, тем самым нарушали выборное законодательство соседней страны.

«Мы для себя поняли, что вы считаете допустимым работать вне правовых рамок и даже чувствовать себя при этом хозяевами положения. Однако организаторами выборов в Казахстане являетесь не вы, а избирательные комиссии», - подчеркнул член Центризбиркома.

По его мнению, по незнанию или намеренно некоторые лица подталкивают наблюдателей к вмешательству в избирательный процесс, к манипулированию общественным мнением. В связи с чем член ЦИК напомнил, что это запрещено как национальным законодательством, так и международными стандартами наблюдения. Более того, за это предусмотрена конституционно-правовая, гражданско-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая ответственность.

«Наблюдатели на выборах должны соблюдать все национальные законы, никогда не препятствовать осуществлению процесса выборов, не вмешиваться в избирательный процесс и должны быть беспристрастными. В личном плане избегать каких-либо комментариев в СМИ и отказаться от просьб дать интервью, с уважением относиться ко всем участникам избирательного процесса. На выборах всегда, в том числе и во время отдыха, вести себя профессионально и безупречно, строго соблюдать принципы беспристрастности и не вмешательства. Основывать свои доводы на фактических и проверяемых доказательствах, с профессиональной точностью и строгим соблюдением беспристрастности», - перечислил Дауылбаев, отметив, что если наблюдатели не соблюдают данные принципы, то могут быть лишены аккредитации.

По его данным, более 130 общественных объединений поддержали Хартию о беспристрастном и честном наблюдении на выборах, в которой имплементированы все выше обозначенные международные стандарты. Однако, подчеркнул он, есть организации, не поддержавшие ее и среди них «есть как раз те, кто поддерживает информационный хайп».