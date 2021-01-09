Королева Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Прививка была сделана в субботу домашним врачом Виндзорского замка. В Букингемском дворце пояснили, что королева решила сообщить о своей прививке, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции. 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп входят в число 1,5 миллионов жителей Великобритании, которые на данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.