Королева Елизавета II привилась вакциной от коронавируса

Прививка также была сделана ее супругу герцогу Эдинбургскому Филипу
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
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