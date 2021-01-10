Нарушений общественного порядка не зафиксировано
Обстановка в стране и на избирательных участках стабильная – МВД
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

К этому часу на избирательных участках страны не зафиксировано нарушений общественного порядка, а ситуация в стране является стабильной, заявил в воскресенье в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

«В связи с проведением выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы. Сегодня по всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан задействовано около 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел», - сообщил Заппаров.

В то же время созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Как пояснил замминистра, это необходимо для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов. В состав этих групп включены и сотрудники прокуратуры.

«Заранее на предмет безопасности были обследованы все избирательные участки. Также обеспечена сохранность бюллетеней при их доставлении к местам проведения выборов», - добавил он.

Заппаров напомнил, что по статье 39 закона «О выборах в Республике Казахстан» сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования. Пресекать нарушения общественного порядка на избирательных участках они будут только в случае приглашения председателя комиссии.

«На данный момент таких обращений к полицейским не поступало. В целом обстановка к данному часу в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушений общественного порядка не зарегистрировано», - подчеркнул замминистра внутренних дел.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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