Новый состав правительства будет сформирован после консультаций с парламентом – Токаев

После завершения выборов в мажилис казахстанское правительство автоматически уйдет в отставку. Затем, после консультаций с новым парламентом, будет назначен новый кабинет министров, сказал в воскресенье президент Касым-Жомарт Токаев журналистам на избирательном участке.

«Правительство по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени, после завершения выборов, пойду в парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций перед новым составов депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства», - сказал Токаев.

Что касается выборов, то, по мнению президента, со стороны властей сделано все для обеспечения справедливости. Он подчеркнул, что всем кандидатам были предоставлены равные возможности.