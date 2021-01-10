После выборов кабинет министров уйдет в отставку
Новый состав правительства будет сформирован после консультаций с парламентом – Токаев

Тамара Вааль, Vласть

После завершения выборов в мажилис казахстанское правительство автоматически уйдет в отставку. Затем, после консультаций с новым парламентом, будет назначен новый кабинет министров, сказал в воскресенье президент Касым-Жомарт Токаев журналистам на избирательном участке.

«Правительство по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени, после завершения выборов, пойду в парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций перед новым составов депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства», - сказал Токаев.

Что касается выборов, то, по мнению президента, со стороны властей сделано все для обеспечения справедливости. Он подчеркнул, что всем кандидатам были предоставлены равные возможности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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