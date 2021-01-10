Меньше половины казахстанцев, находящихся за границей, проголосовали на выборах

На 10-ти избирательных участках, расположенных за границей, завершилось голосование граждан Казахстана. По данным на 19:00 свои голоса отдали 4 532 избирателя, сообщил в воскресенье в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев.

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК», голосование проводится с 7 до 20 часов по местному времени. По состоянию на 19:00 часов за рубежом в общем проголосовало 4 532 гражданина РК. С учетом пребывания в разных часовых поясах, первыми проголосовали казахстанцы в Японии и Республике Корея. На данный момент голосование завершено на 10 избирательных участках, на остальных 56 голосование еще продолжается. Последними 11 января в 7 часов по времени Нур-Султана голосование закончат граждане РК, находящиеся в США и Канаде», - сказал Нурышев.

Он отметил, что при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 53 странах мира открыты 66 избирательных участков. И несмотря на введенные из-за пандемии различными странами ограничительные меры, как закрытие границ, отмена транспортного сообщения, введение комендантского часа, локдауна и карантина, бюллетени и другая выборная атрибутика своевременно доставлены во все указанные избирательные участки. Списки избирателей подготовлены на основе данных консульского учета граждан Казахстана, постоянно проживающих или длительное время пребывающих на территории избирательного участка. На консульском учете в загранучреждениях состоят более 11 тыс. граждан, при этом часть из них в настоящее время находится в Казахстане из-за введения рядом стран мер, ограничивающих въезд иностранцев, включая студентов, которые продолжают свое обучение в зарубежных вузах дистанционно.

По информации МИДа, наибольшее количество казахстанцев, состоящих на консульском учете сконцентрировано в России, Турции, Китае, Чехии, Великобритании, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах и Кыргызстане, наименьшее - в Хорватии, Бразилии, Словакии, Таиланде, Индонезии, Туркменистане, Индии, Израиле, Пакистане и Омане.