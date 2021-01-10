5 регионов завершат голосование в ближайший час
В 12 регионах Казахстана завершилось голосование на выборах в мажилис и маслихаты
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В 12 регионах Казахстана в 20:00 часов завершилось голосование на выборах в мажилис и маслихаты. Явка составила 63,1%, сообщила в воскресенье в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

«По состоянию на 20:00 часов 10 января 2021 года, избирательные бюллетени получили 63,1% от общего количество избирателей, включенных в списки избирателей», - сказала Мустафина.

Таким образом, в Акмолинской области свои голоса отдали 72,8% казахстанцев, в Актюбинской области – 57,7%, в Алматинской области – 73,5%, в Атырауской области – 55,5%, в Восточно-Казахстанской области – 72,4%, в Жамбылской области – 72,2%, в Западно-Казахстанской области – 61,5%, в Карагандинской области – 70,7%, в Костанайской области – 71,8%, в Кызылординской области – 72,7%, в Мангистауской области – 54%, в Павлодарской области – 71,3%, в Северо-Казахстанской области – 75,5%, в Туркестанской области – 65,8%, в столице – 45,1%, в Алматы – 30,3%, в Шымкенте – 56,5%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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