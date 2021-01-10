Здесь заверили, что всех задержанных уже отпустили
Полиция была вынуждена задерживать протестующих – МВД
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Арыстангани Заппаров, комментируя сегодняшние задержания на акциях протеста в Алматы, столице и регионах, заявил, что полицейские были вынуждены это делать, но все задержанные уже отпущены.

«Имело место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить (протестующих – V) в органы полиции для разбирательств. После проведения профилактических бесед все доставленные отпущены. К административной и уголовной ответственности никто не привлекался», - заявил Заппаров.

При этом он никак не прокомментировал тот факт, что СОБР на протяжении почти семи часов удерживал сторонников Демпартии и Oyan, Qazaqstan на площади Республики в Алматы. В результате несколько человек получили переохлаждение и обморожение, в частности в больницу были доставлены Асем Жапишева и Дархан Шарип. Правозащитники используют термин "кеттлинг" для описания такого типа задержания.

Также замминистра сообщил, что в принудительном порядке сегодня были удалены с избирательных участков 10 наблюдателей.

«В целом за период выборов существенных правонарушений не зарегистрировано, за исключением незначительных инцидентов. К примеру, по актам председателей комиссий в разных городах за нарушения санитарных ограничений (отсутствие ПЦР-тестов), воспрепятствование работе комиссий и правил нахождения на избирательных участках в принудительном порядке удалено 10 наблюдателей», - сказал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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