Два региона находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся Акмолинская и Атырауская области.

Алматы, несмотря на то, что здесь ежесуточный прирост составляет более 100 случаев, находится в «желтой» зоне. В этой же зоне – столица, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.