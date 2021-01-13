В основном они касались удаления наблюдателей с участка и невыдачи протоколов
Наблюдатели «Лиги молодых избирателей» зафиксировали 168 нарушений на выборах

Наблюдатели проекта «Лига молодых избирателей» (ЛМИ) МИСК зафиксировали на прошедших выборах в мажилис и маслихаты 168 нарушений. В основном наблюдателей не пускали на участок или удаляли с него, а также отказывались выдавать итоговые протоколы. В МИСК отметили, что по сравнению с президентскими выборами 2019 года, в этот раз серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было, но на наблюдателей оказывалось серьезное давление.

«Лига зафиксировала 168 нарушений в день выборов. За весь день с 7 утра и до закрытия участков, до подсчёта голосов, самое частотное нарушение – это удаление наблюдателя с участка или невыдача итогового протокола, всего 72 случая по стране. Из них в Алматы, наверное, было большинство. (…) Далее в порядке убывания: недопуск наблюдателей – 15 кейсов, не начали подсчёт голосов вовремя – 9 кейсов, отказ предоставить наблюдателю информацию – 7 кейсов по всей стране, запрет или ограничение на передвижение наблюдателя по участку – 6 случаев», - сообщила Ирина Медникова, руководитель попечительского совета МИСК.

Она отметила, что в этом году наблюдатели работали под серьезным давлением. За день выборов в организации зафиксировали более 10 случаев вызова полиции на участок со стороны участковой комиссии.

«Один наблюдатель Лиги Молодых Избирателей получил ожог лица и роговицы глаз, предположительно, кварцевой лампой, которая работала и была включена на участке весь день. И несколько наших наблюдателей до сих пор находятся в очень подавленном состоянии после давления, которое они пережили в эту ночь», - также сообщила Медникова.

Алишер Кожагулов, координировавший наблюдателей ЛМИ в столице, рассказал о том, что было давление со стороны наблюдателей из других организаций: «Тенденция была следующей: наблюдатели – мы не можем понять из какой организации и откуда – после обеда или часам к шести-восьми вечера приходили на избирательные участки и начинали провоцировать наши наблюдателей». Также, по его словам, на некоторых участках подсчёт голосов не начинался, пока наблюдателя из ЛМИ не удаляли с участка.

«Еще одной тенденцией было, по нашим наблюдениям, когда был подсчёт голосов, после 50% подсчета члены избирательной комиссии уходили либо в совещательную комнату отдельно, либо начинали звонить по телефону другим людям и совещаться, что делать в таком случае. Мы видели, что когда было подсчитано 50% бюллетеней, и одна стопка была существенно больше другой, подсчёт продолжался. В другом случае, когда две стопки имели либо одинаковое количество бюллетеней, или одна набирала чуть меньше другой, подсчёт резко останавливался. И тогда начиналось огромное давление с вызовом полиции и удалением наших наблюдателей, либо подсчёт просто приостанавливался, говорили, что его не будет, можете уходить, мы просто будем сидеть, - говорит Кожагулов. - На 309 участке после 50% подсчёт остановился и не продолжался до 3 утра. И просто комиссия выдала протокол с данными, которые они туда написали – которые захотели. Они не досчитали 50% голосов, а просто составили протокол и отдали нашим наблюдателям».

На этом же участке в столице, по словам исполнительного директора МИСК Василины Атоянц, члены избирательной комиссии складывали самолетики из бюллетеней и пускали их в наблюдателей.

Как сообщила Атоянц, МИСК подал пять обращений в ТИК и один судебный иск о недопуске наблюдателя на участок. В тех ответах от ТИК, которые организация уже получила, указано, что никаких нарушений в действиях избирательной комиссии обнаружено не было.

«В судебном иске также было решение не в нашу пользу», - также сообщила она.

Как сообщила Медникова, МИСК планирует объединить данные о зафиксированных нарушениях с данными наблюдателей фонда «Еркіндік Қанаты» и выпустить совместный отчет, а также объединить данные c проектом Бэллы Орынбетовой «Бақылау».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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