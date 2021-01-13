Нацбанк в 2020 году провел валютные интервенции на $1,9 млд

В прошлом году Национальный банк Казахстана для поддержки валютного рынка провел интервенции на $1,9 млрд. Наибольший объем интервенций был в период резкого падения рынков в марте. Об этом, как сообщается на сайте регулятора, рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Она отметила, что ситуация на внешних рынках негативно сказалась на казахстанском валютном рынке.

«В течение всего года валютный рынок находился под постоянным давлением со стороны внешних факторов. Волатильность мировых рынков, низкие цены на нефть, бегство инвесторов из рисковых активов напрямую отразились на динамике национальной валюты. Курс национальной валюты после достижения минимального значения 448,5 тенге за доллар США в марте и апреле (падение на 17,2% с начала года) постепенно отыграл часть потерь на фоне последовавшей коррекции на внешних рынках», - рассказала Молдабекова.

Для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в условиях низких цен на нефть и распространения коронавирусной инфекции Национальным банком и правительством был предпринят комплекс мер. В частности, в отдельные периоды низкой ликвидности для обеспечения нормального функционирования валютного рынка Национальный банк поддерживал рынок интервенциями.

«Их общий объем за год составил 1,905 млрд долларов. Интервенции проводились в феврале, марте, сентябре и октябре. Наибольший объем интервенций мы провели в период резкого падения рынков в марте, их объем составил 1,488 млрд долларов», - сообщила зампред Нацбанка.

Кроме этого, для обеспечения должного уровня прозрачности проведения валютных операций в соответствии с процедурами KYC, или «знай своего клиента», регулятором были внесены изменения в правила осуществления валютных операций в части предварительных проверок банками конверсионных операций и контроля целевого использования покупаемой валюты в установленные законодательством сроки. Для снижения спекулятивной активности среди участников рынка были установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты для обменных пунктов.

Еще одним важным фактором сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке являлись операции по конвертации валюты для осуществления гарантированных трансфертов в бюджет РК. По информации Молдабековой, общий объем таких конвертаций за год составил около $9,05 млрд.

«Стоит также отметить продажу валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на валютном рынке. В рамках данной нормы компании КГС в течение года продали около 2,1 млрд долларов. На фоне стабилизации ситуации на внешнем и внутреннем рынках курс тенге укрепился более чем на 6% с пиковых значений в марте-апреле и на конец года составил 420,71 тенге за доллар», - отметила она.

«2020 год был самым сложным после мирового финансового кризиса 2007 года. Весь рынок с осторожным оптимизмом ожидает восстановления в 2021 году. Наши прогнозы по развивающимся рынкам в целом и по тенге в частности – положительные. Несмотря на риски волатильности, связанные с задержкой вакцинации, согласованности действий ОПЕК+, продолжением роста числа заболевших COVID-19, развивающиеся рынки сохраняют свою привлекательность», - заключила зампред Нацбанка.