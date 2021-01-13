«Независимые наблюдатели» подали 18 заявлений в суд против избирательных комиссий

Общественное объединение «Независимые наблюдатели» направило 18 исковых заявлений против участковых избирательных комиссий по фактам нарушения выборного законодательства. Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека сообщил юрист организации Батыр Адайбаев.

Как рассказала руководитель ОО «Независимые наблюдатели» Арайлым Назарова, 10 января на участки зашло 78 наблюдателей от организации, однако только 25 из них взяли с участков протоколы. Остальных наблюдателей избирательные комиссии по разным причинам выдворили с участков. Наблюдатели, которым удалось попасть на участки, зафиксировали явку в 15,3%. Также, по данным ОО «Независимые наблюдатели», все пять партий прошли в мажилис: НПК набрала 7,9% голосов, «Нур Отан» - 37,7%, «Ауыл» - 8,1%, «Ак жол» - 16,8%, «Адал» - 11,7%. Испорченные бюллетени составили 12%. По словам Назаровой, наблюдатели зафиксировали 25 нарушений.

Юрист организации Батыр Адайбаев сообщил, что организация уже обратилась в суд.

«По фактам нарушения избирательного законодательства ОО «Независимые Наблюдатели» предъявлены соответствующие исковые заявления против участковых избирательных комиссий. В настоящее время подано 18 заявлений в суды, есть уже факты непринятия судами. Могу в качестве примера привести одно из оснований, это отсутствие электронно-цифровой подписи заявителя. Это абсолютно не соответствует действительности, поскольку ЭЦП принадлежит председателю нашего общественного объединения «Независимые наблюдатели» Назаровой Арайлым. Это подтверждается соответствующим образом, поэтому это абсолютно надуманные мотивы судов, к сожалению, приходится об этом констатировать», - отметил он.

По его словам, организация готовит еще несколько исковых заявлений.

Гражданский активист Биржан Толеубекулы, наблюдавший от организации, рассказал о том, как был выдворен с избирательного участка: «В 8:54, когда начинался подсчет голосов, на мое место сел неизвестный человек. Я понял, что он провокатор. Я молча взял свои бумаги и сел в другое место. Позже, когда прибыла дополнительная мобильная группа и адвокат, я вышел их встретить, но когда вернулся, дверь изнутри была закрыта. Когда я снова попытался войти, человек, который сел на мое место, открыл дверь и намеренно потянул меня за плечо. Поняв, что это провокация, я молча сел на свое место. В какой-то момент он спросил: «Почему вы меня ударили плечом?». Тогда председатель комиссии сказал: «Я позвоню в полицию и составлю акт, что вы препятствуете избирательному процессу». И тогда трое людей вытащили меня из участка, обратно меня не пустили, а на избирательном участке остался тот неизвестный человек, который сел на мое место».