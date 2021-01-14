Теперь вопрос рассмотрит сенат
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Палата представителей США вновь объявила импичмент Трампу
ФОТО AP

Нижняя палата конгресса США большинством голосов утвердила импичмент Дональду Трампу: за проголосовал 232 конгрессмена, против – 197. При этом импичмент поддержали 10 республиканцев, пишет РБК.

Теперь вопрос рассмотрит сенат. Резолюцию должны поддержать две трети сенаторов (67 из 100), а для утверждения обвинительного вердикта демократам не хватает 17 голосов республиканцев. Напомним, что ранее, в декабре 2019 года, палата представителей также проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа, но через сенат документ не прошел.

Источник The Washington Post сообщил, что сенат не будет рассматривать импичмент до инаугурации Джо Байдена. Демократы могут объявить импичмент после смены президента. После выборов они получат перевес в сенате и смогут сами определять процедуру суда над Трампом. При этом цель импичмента – лишить Трампа права баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

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