ЧП на шахте «АрселорМиттал Темиртау»: ведутся поиски рабочего, созданы две спецкомиссии

Накануне вечером на шахте имени Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел выброс метана. В шахте находились 137 работников, 136 были выведены на поверхность, поиски одного продолжаются.

«13 января в 21:53 на шахте имени Ленина (горизонт 340, глубина 840 метров) угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении разведочной скважины произошло повышенное выделение газа метана и мелких фракций угля. В этот день трое работников – машинист буровой установки, помощник машиниста, а также горный мастер участка вентиляции и техники безопасности – производили работы по бурению скважин эксплуатационной разведки в забое. Вследствие аварии горный мастер и помощник машиниста немедленно покинули место аварии, а машинист из забоя выйти не смог», - говорится в сообщении МЧС.

На момент аварии в шахте находились 137 работников третьей смены, 136 были выведены на поверхность. Аварийно-спасательная служба предприятия после того, как «газовая обстановка в горных выработках шахты нормализовалась», в 23:25 начала поиски одного пострадавшего с расчисткой забоя от горной массы. В настоящее время работы поисковые работы продолжаются.

Для расследования аварии департаментом комитета промышленной безопасности министерства по ЧС РК по Карагандинской области создана комиссия.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, распоряжением главного государственного инспектора труда региона создана комиссия под председательством представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности, где в состав включены государственный инспектор труда, представитель профсоюзной организации и работодатель.

Позже в облакимате сообщили, что при выбросе газа и угля на шахте пострадали два человека. Сейчас они находятся в токсикологическом отделении ОМЦ Караганды.

«Мужчина 1969 г. р. поступил в медучреждение 14 января в 03:33 с острым ингаляционным отравлением шахтными газами, в том числе угарным газом. У него диагностировали токсикологическую энцефалопатию. Состояние пациента стабильное, ближе к средней степени тяжести. С острым ингаляционным отравлением шахтными газами, в том числе угарным, токсикологической энцефалопатией 14 января в 03:35 был госпитализирован пациент 1997 г. р. Состояние молодого человека стабильное, ближе к средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

«Обстоятельства и причины несчастного случая будут определены по окончании специального расследования несчастного случая, о чём дополнительно будет сообщено», - отметили в акимате.