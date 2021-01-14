​В Казахстане пройдет конференция о национальной модели STEAM-образования

15 января 2021 года в Казахстане проводится онлайн-конференция о национальной модели STEAM-Образования. Локальные и международные эксперты обсудят текущее состояние системы образования и стратегии решения накопившихся в ней проблем, в частности внедрения STEAM-методики.

Организатором мероприятия выступит образовательный проект Caravan of Knowledge, при поддержке компании Chevron.

Обсуждение STEAM-методик станет центральной темой конференции. Эта образовательная программа предполагает не только преподавание определенных предметов в школах — наук, технологий, инженерии, искусства и математики (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics как расшифровывается аббревиатура STEAM), но и междисциплинарный подход к обучению. Вместе с тем он предполагает, что обучение школьников происходит через научные проекты, которые помогают развивать навыки поиска и обработки информации, критическое и креативное мышление и навыки презентации, то есть навыков, востребованных на сложившемся рынке труда.

На конференции спикеры и участники обсудят текущую ситуацию со STEAM-образованием в Казахстане — нынешние тренды в обучении и преподавании, государственную образовательную политику, дополнительное, инклюзивное и сельское образование. Также будут рассмотрены примеры развития и применения STEAM в сферах бизнеса и производственного сектора. Кроме того эксперты из США, Финляндии, Италии и Таиланда расскажут на реальных кейсах, как развивается STEAM-образование в их странах.

По словам Зарины Биюмбаевой, руководителя проекта Caravan of Knowledge, конференция будет полезна чиновникам и всем специалистам, кто занимается планированием образовательной политики. Школьные директора, администрации и учителя в свою очередь смогут получить ориентиры для адаптации учебного процесса к нынешним образовательным трендам и потребностям представителей бизнеса и науки.

Интервью с одним из организаторов конференции можно прочитать здесь.