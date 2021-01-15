В программные документы войдут предвыборные инициативы «Нур Отана»
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Госпрограммы в Казахстане трансформируют в национальные проекты до конца первого полугодия
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

До конца первого полугодия в Казахстане государственные программы должны быть трансформированы в национальные проекты. Такое поручение дал Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии парламента седьмого созыва в пятницу.

«В соответствии с моим поручением правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в национальные проекты. В рамках данной работы необходимо встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе «Нур Отан», - сказал Токаев.

Он добавил, что предложенные партией меры и подходы должны быть приняты в работу и реализованы.

«Конструктивные предложения из программ других партий, прошедших в парламент, также будут внимательно изучены правительством», - пообещал президент.

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