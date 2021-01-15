Избраны председатели комитетов в мажилисе

Сегодня мажилис в новом составе избрал председателей комитетов палаты. 5 комитетов возглавили депутаты от партии «Нур Отан».

На должность председателя комитета по аграрным вопросам Нигматулин предложил кандидатуру от партии «Ак жол».

«В соответствии с законодательством по парламентской оппозиции в мажилисе не менее одного комитета председателем должен быть из парламентской оппозиции. Поэтому парламентская оппозиция может выдвигать свои кандидатуры на председателей. До сегодняшнего дня на пленарном заседании партии парламентского большинства проводили консультации, по совместному решению комитет по аграрным и экологии будут председатели избираться из парламентской оппозиции. Председатели пяти комитетов будут из парламентского большинства партии «Нур Отан». Поэтому хочу предложить кандидатуру председателей комитетов. Таким образом, комитет по аграрным вопросам на должность предлагаю Барлабаева Ерлана от парламентской оппозиции», - сказал Нигматулин.

Вторую кандидатуру от парламентской оппозиции он предложил на должность главы комитета по экологии и природопользованию - Александра Милютина от Народной партии Казахстана.

Джамиля Нурманбетова предложена на должность председателя комитета по социально-культурному развитию, Канат Мусин – на должность председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, Марат Кусаинов – председателем комитета по финансам и бюджету, на должность главы комитета по международным делам, обороне и безопасности Нигматулин предложил кандидатуру Айгуль Куспан, а Альберта Рау – на должность председателя комитет по экономическим реформам и региональному развитию. Это депутаты от партии «Нур Отан».

Все предложенные кандидатуры были одобрены депутатами мажилиса.

Джамиля Нурманбетова – депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Нур Отан», была членом комитета по социально-культурному развитию мажилиса.

Канат Мусин был членом комитета, который теперь возглавляет, депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Нур Отан».

Марат Кусаинов – бывший вице-министр экономики и бюджетного планирования, экс-вице-министр экономического развития и торговли, занимал должность первого замминистра национальной экономики, члена коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, был членом совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С мая 2019 года – заместитель председателя правления «Евразийский банк развития».

Айгуль Куспан в разные годы работала в посольстве Казахстана во Франции, в департаменте двустороннего сотрудничества МИД Казахстана, была советником посольства Казахстана в Австрии, начальником отдела департамента Европы и Америки МИД, советником-посланником посольства Казахстана в Литве, замдиректора, директора департамента Европы МИД Казахстана, занимала посты посла Казахстана в Бельгии, Люксембурге, была главой представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.

Альберт Рау – экс-председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», бывший аким Акмолинской области, занимал посты вице-министра индустрии и новых технологий, замминистра по инвестициям и развитию, первого вице-министра по инвестициям и развитию. С марта 2017 года был депутатом мажилиса, членом комитета по финансам и бюджету. Избран депутатом мажилиса VII созыва от партии «Нур Отан».

Ерлан Барлыбаев – депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии «Ак жол», был членом комитета по аграрным вопросам мажилиса. Является заместитель председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» по экономической политике и поддержке предпринимательства. Также занимал должность заместитель председателя правления НЭПК «Атамекен» по международным вопросам.

Александр Милютин ранее уже возглавлял комитет по экологии и природопользованию, но как депутат от партии «Нур Отан» пятого созыва.