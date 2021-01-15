Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с пособиями по уходу за детьми. Налоговая служба страны ошибочно обвиняла примерно 10 тыс. семей в том, что с 2013 по 2019 годы они обманным путем требовали поддержки от государства, сообщает Deutsche Welle .

Обвиняя людей в мошенничестве, государство потребовало от них выплатить десятки тысяч евро, в результате чего многие семьи были разорены, а некоторые подали на развод. В недавнем парламентском отчете этот случай был назван «беспрецедентной несправедливостью», поскольку обвиняемым не дали возможности доказать свою невиновность. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, занимающий этот пост с 2010 года, назвал этот эпизод «позорным».

Размер компенсации для каждой семьи составил не менее 30 тыс. евро. К примеру, одного из пострадавших − 46-летнего Роджера Дериккса, повара и отца двоих детей – попросили выплатить 60 тыс. евро. Из-за такого давления был разрушен их брак с супругой. На этой неделе часть потерпевших граждан страны выдвинула обвинения против пяти политиков, включая министра финансов Вопке Хукстра и министра экономики Эрика Вибса, за их антисоциальные действия.

Давление на четырехпартийную коалицию Рютте с требованием уйти в отставку усилилось в четверг, после отставки лидера оппозиционной Лейбористской партии Лодевийка Ашера. Ашер, который также отказался от участия в ближайших парламентских выборах 17 марта, занимал пост министра социальных дел с 2012 по 2017 год. «Я не знал, что налоговая служба незаконно преследовала тысячи семей», - заявил он.