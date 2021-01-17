В Казахстане выявлено еще 94 случая коронавирусной пневмонии

За 15 января в Казахстане зарегистрировали 94 случая коронавирусной пневмонии, 4 случая с летальным исходом, выздоровел 101 человек, сообщает Минздрав.

Общее число зарегистрированных случаев пневмонии – 46 831, случаев с летальным исходом – 538, выздоровели 34 573 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 11 человек, а всего – 2 408.

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 24 473 человека (12 284 с коронавирусом и 11 781 с коронавирусной пневмонией) из них в стационарах находятся 6 296 пациентов. В тяжелом состоянии 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 64, на аппаратах ИВЛ – 45 пациентов.

Всего зарегистрировано 214 927 случаев коронавируса и пневмонии.