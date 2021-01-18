В России началась массовая вакцинация от коронавируса

Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин
В России с сегодняшнего дня, 18 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» или «Эпиваккорона», сообщает ТАСС.
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