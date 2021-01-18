В России началась массовая вакцинация от коронавируса

В России с сегодняшнего дня, 18 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» или «Эпиваккорона», сообщает ТАСС .

10 декабря в стране началась вакцинация медиков, учителей, людей с хроническими заболеваниями и других категорий граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, ранее заявляла, что около 2,1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот до конца января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отмечала, что вакцинация должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидсезона. В первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны, считает Попова.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Вакцинация от коронавиурса идет уже почти в 50 странах.